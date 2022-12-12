Вшивцев Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вшивцев Обший
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1663
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1665
Сын: Вшивцев Афонасий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1677
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678