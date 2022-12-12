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Вшивцев Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вшивцев Обший

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1663

Сын: Вшивцев Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1665

Сын: Вшивцев Афонасий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Вшивцев Ларион Павлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678
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