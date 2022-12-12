Вшивцев Афонасий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Афонасий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

1742

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Вшивцев Павел Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Вшивцев Козма Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Вшивцев Трофим Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Вшивцев Афонасий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1742
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