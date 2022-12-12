Вшивцев Афонасий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смерти1742
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Вшивцев Павел Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1695
Сын: Вшивцев Козма Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Вшивцев Трофим Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Вшивцев Афонасий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1742