Вшивцев Козма Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Вшивцев Афонасий Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Вшивцев Осип Козмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Петухова Зиновия Козмина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Филимоннова Анна Козмина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Вшивцев Иван Козмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Шашева Евдокия Козмина
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763