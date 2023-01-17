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Вшивцев Козма Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Вшивцев Афонасий Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Вшивцев Осип Козмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Петухова Зиновия Козмина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Филимоннова Анна Козмина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Вшивцев Иван Козмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Шашева Евдокия Козмина

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763
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