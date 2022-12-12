Вшивцев Иван Козмин
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Вшивцев Козма Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Доменика Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Яковлева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Мариана Ивановна
Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763