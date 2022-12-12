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Вшивцев Иван Козмин

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Место рождения

Вшивцево

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Вшивцев Козма Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Доменика Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Яковлева

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Мариана Ивановна

Мать ребёнка: Вшивцева Наталия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Наталия Яковлева

Смерть
После 1763
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