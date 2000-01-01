Вшивцев Афонасий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Афонасий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1723

Пол

Мужской

Отец

1665 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Вшивцев Афонасий Павлович

Мать: не указана

Смерть
1723
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