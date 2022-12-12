Вшивцев Ларион Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смерти1733
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Вшивцев Павел Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Вшивцев Алексей Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Вшивцев Дмитрий Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1733