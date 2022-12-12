Вшивцев Ларион Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Ларион Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

1733

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Вшивцев Павел Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Вшивцев Алексей Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Вшивцев Дмитрий Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Вшивцев Кирил Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1733
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