Вшивцев Алексей Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Алексей Ларионович

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Место рождения

Вшивцево

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Вшивцев Ларион Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Вшивцев Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Михайлова

Рождение ребёнка
1743

Сын: Вшивцев Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Михайлова

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Вшивцева Агафия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Агафия Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763
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