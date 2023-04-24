Вшивцев Кирил Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Кирил Ларионович

Вшивцев Кирил Ларионович

avatar

Место рождения

Вшивцево

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Вшивцев Ларион Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Федия Кириловна

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Феврония Кириловна

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Рождение ребёнка
1751

Сын: Вшивцев Степан Кирилович

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Агрипина Кириловна

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева ?

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close