Вшивцев Кирил Ларионович
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Вшивцев Ларион Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Федия Кириловна
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Феврония Кириловна
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Агрипина Кириловна
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763