Вшивцева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Федия Кириловна
Отец ребёнка: Вшивцев Кирил Ларионович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Феврония Кириловна
Отец ребёнка: Вшивцев Кирил Ларионович
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Вшивцев Кирил Ларионович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Агрипина Кириловна
Отец ребёнка: Вшивцев Кирил Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1763