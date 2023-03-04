Вшивцева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Федия Кириловна

Отец ребёнка: Вшивцев Кирил Ларионович

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Феврония Кириловна

Отец ребёнка: Вшивцев Кирил Ларионович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Вшивцев Степан Кирилович

Отец ребёнка: Вшивцев Кирил Ларионович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Агрипина Кириловна

Отец ребёнка: Вшивцев Кирил Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Кирил Ларионович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1763
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