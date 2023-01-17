Вшивцев Дмитрий Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Дмитрий Ларионович

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Место рождения

Вшивцево

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Вшивцев Ларион Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Агафия Дмитриевна

Мать ребёнка: Вшивцева Степанида Естефьева

Рождение ребёнка
1750

Дочь: София Дмитриевна

Мать ребёнка: Вшивцева Степанида Естефьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Степанида Естефьева

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763
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