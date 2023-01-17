Вшивцев Дмитрий Ларионович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Вшивцев Ларион Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Агафия Дмитриевна
Мать ребёнка: Вшивцева Степанида Естефьева
Рождение ребёнка
1750
Дочь: София Дмитриевна
Мать ребёнка: Вшивцева Степанида Естефьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763