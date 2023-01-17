Вшивцева (Лосева) Степанида Естефьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Лосева) Степанида Естефьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Агафия Дмитриевна

Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Ларионович

Рождение ребёнка
1750

Дочь: София Дмитриевна

Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Дмитрий Ларионович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763
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