Вшивцева (Лосева) Степанида Естефьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Агафия Дмитриевна
Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Ларионович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: София Дмитриевна
Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763