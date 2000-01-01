Вшивцев Обший
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вшивцев .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосуновская
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вшивцев Стефан .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вшивцев Васка .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вшивцев вятка .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вшивцев Карп .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вшивцев Савин .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вшивцев Карп .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вшивцев Василий .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вшивцев Фадеев .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно