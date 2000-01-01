Вшивцев Обший — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Обший

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Вшивцев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев .

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосуновская

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Стефан .

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Васка .

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев вятка .

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Карп .

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Савин .

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Карп .

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Василий .

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Фадеев .

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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