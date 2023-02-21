Вшивцев Васка .
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вшивцев Обший
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1629 ст.
Сын: Вшивцев Ивашко Васильевич
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1632
Сын: Вшивцов Якимко Васильевич
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева ?
Место жительства
Неизвестно
п. Степановской