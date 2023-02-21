Вшивцев Васка . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Васка .

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вшивцев Обший

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1629 ст.

Сын: Вшивцев Ивашко Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1632

Сын: Вшивцов Якимко Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Мишка Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева ?

Место жительства
Неизвестно
п. Степановской
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