Вшивцева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1629 ст.
Сын: Вшивцев Ивашко Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Васка .
Рождение ребёнка
Вычислено 1632
Сын: Вшивцов Якимко Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Васка .
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вшивцев Васка .
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вшивцев Васка .
Место жительства
Неизвестно
п. Степановской
Смерть
Неизвестно