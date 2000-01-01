Вшивцева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1629 ст.

Сын: Вшивцев Ивашко Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Васка .

Рождение ребёнка
Вычислено 1632

Сын: Вшивцов Якимко Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Васка .

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Мишка Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Васка .

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Васка .

Место жительства
Неизвестно
п. Степановской
Смерть
Неизвестно
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