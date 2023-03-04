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Вшивцев ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вшивцев Обший

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1645

Сын: Вшивцев Семён Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1645

Сын: Вшивцев Иван Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1682

Сын: Вшивцев Перфил Лукин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Вшивцев Иван Перфилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Мартын Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Самылов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Василий .

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Софрон

Мать ребёнка: не указана

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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