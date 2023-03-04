Вшивцев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вшивцев Обший
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1645
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1645
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1682
Сын: Вшивцев Перфил Лукин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вшивцев Мартын Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вшивцев Самылов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вшивцев Василий .
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вшивцев Софрон
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно