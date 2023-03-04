Мосуновская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосуновская

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вшивцев Обший

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Вшивцев Сава Евстафьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Вшивцев Василий Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1753

Сын: Печёнкин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Вшивцев Григорий Климонтов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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