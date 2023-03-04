Мосуновская
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вшивцев Обший
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Вшивцев Василий Гордеевич
Мать ребёнка: не указана
Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1753
Сын: Печёнкин Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Вшивцев Григорий Климонтов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно