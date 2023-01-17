Вшивцев Сава Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Сава Евстафьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

После 1722

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Мосуновская

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Тарасаева Варвара Савинова

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Вшивцев Афонасий Савинович

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Васильевна

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1735

Сын: Вшивцев Василий Савинович

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Васильевна

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Ирина Васильевна

Смерть
После 1722
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