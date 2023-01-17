Вшивцев Сава Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиПосле 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Мосуновская
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Тарасаева Варвара Савинова
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Вшивцев Афонасий Савинович
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Вшивцев Василий Савинович
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1722