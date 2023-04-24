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Вшивцев Василий Гордеевич

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Место рождения

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1702

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Мосуновская

Мать: не указана

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1721

Сын: Вшивцев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1734

Сын: Вшивцев Фома Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748

Сын: Вшивцев Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кручина, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Вшивцев Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кручина, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Кручина, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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