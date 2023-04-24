Вшивцев Василий Гордеевич
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Мосуновская
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Вшивцев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Вшивцев Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763