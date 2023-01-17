Вшивцев вятка . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев вятка .

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вшивцев Обший

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1648 ст.

Сын: Вшивцев Василий Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1664 ст.

Сын: Вшивцев Филип Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1670 ст.

Сын: Вшивцев Калинин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1688 ст.

Сын: Вшивцев Константин Калининов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1688 ст.

Сын: Вшивцев Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1693 ст.

Сын: Вшивцев Иван Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1704 ст.

Сын: Вшивцев Лука Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1708 ст.

Сын: Вшивцев Яков Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Пронка Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вшивцев Антон Филипович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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