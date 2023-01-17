Вшивцев вятка .
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вшивцев Обший
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1648 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1664 ст.
Сын: Вшивцев Филип Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670 ст.
Сын: Вшивцев Калинин Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1688 ст.
Сын: Вшивцев Константин Калининов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1688 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1693 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1704 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1708 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вшивцев Пронка Ларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вшивцев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область