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Вшивцев Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1678 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вшивцев вятка .

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1675 ст.

Сын: Вшивцев Пронка Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Вшивцев Кирил Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева ?

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1678 ст.
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