Вшивцев Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1678 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вшивцев вятка .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675 ст.
Сын: Вшивцев Пронка Васильевич
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Рождение ребёнка
Около 1677
Мать ребёнка: Вшивцева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева ?
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1678 ст.