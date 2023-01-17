Вшивцева (?) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675 ст.
Сын: Вшивцев Пронка Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1677
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно