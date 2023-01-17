Вшивцева (?) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (?) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1675 ст.

Сын: Вшивцев Пронка Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Вшивцев Кирил Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Василий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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