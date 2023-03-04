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Вшивцев Константин Калининов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1688 ст.

Дата смерти

1735

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688 ст.

Отец: Вшивцев вятка .

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева (Сапожникова) Наталия Герасимова

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: (Вшивцева) Авдотия Константиновна

Мать ребёнка: Вшивцева (Сапожникова) Наталия Герасимова

Смерть
1735

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