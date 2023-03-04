Вшивцев Константин Калининов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1688 ст.
Дата смерти1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1688 ст.
Отец: Вшивцев вятка .
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1713
Дочь: (Вшивцева) Авдотия Константиновна
Мать ребёнка: Вшивцева (Сапожникова) Наталия Герасимова
Смерть
1735