Вшивцева Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1666 ст.

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1663 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Дмитрий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Вшивцево, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1697 ст.

Сын: Вшивцев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
Около 1701 ст.

Дочь: (Вшивцева) Фёдора Дмитриевна

Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Павлович

Вшивцево, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1704 ст.

Сын: Вшивцев Естефей Дмитриевич

Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
Около 1705 ст.

Дочь: (Вшивцева) Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Павлович

Вшивцево, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710

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