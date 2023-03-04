Вшивцева Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1666 ст.
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1697 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1701 ст.
Дочь: (Вшивцева) Фёдора Дмитриевна
Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1704 ст.
Сын: Вшивцев Естефей Дмитриевич
Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1705 ст.
Дочь: (Вшивцева) Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Павлович
Смерть
После 1710