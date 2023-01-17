Вшивцев Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697 ст.
Дата смерти1740
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697 ст.
Отец: Вшивцев Дмитрий Павлович
Мать: Вшивцева Анна Иванова
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Вшивцев Терентий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1740