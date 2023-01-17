Вшивцев Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Петр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697 ст.

Дата смерти

1740

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697 ст.

Отец: Вшивцев Дмитрий Павлович

Мать: Вшивцева Анна Иванова

Рождение ребёнка
1722

Сын: Вшивцев Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Вшивцев Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Вшивцев Терентий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Вшивцев Степан Петрович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1740
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