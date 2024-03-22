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Вшивцев Василий Петрович

Место рождения

Вшивцево

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1757

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Вшивцев Петр Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Вшивцева Агафия Васильевна

Мать ребёнка: Вшивцева Мелания Иванова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Вшивцев Терентий Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева Мелания Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Мелания Иванова

Смерть
После 1757
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