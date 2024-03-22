Вшивцев Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Вшивцев Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Вшивцева Агафия Васильевна
Мать ребёнка: Вшивцева Мелания Иванова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Вшивцев Терентий Васильевич
Мать ребёнка: Вшивцева Мелания Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Мелания Иванова
Смерть
После 1757