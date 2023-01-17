Вшивцева (Чижева) Мелания Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Вшивцева Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Вшивцев Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763