Вшивцева (Чижева) Мелания Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцева (Чижева) Мелания Иванова

Вшивцева (Чижева) Мелания Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Вшивцева Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Вшивцев Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Вшивцев Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Василий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close