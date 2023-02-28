Вшивцев Фирст Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Фирст Евстафьевич

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Место рождения

Вшивцево

Дата рождения

1734

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Вшивцев Естефей Дмитриевич

Мать: Вшивцева Устина Карпова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Вшивцев Трофим Фирстович

Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Герасимова

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Доменика Фирстовна

Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Герасимова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Елена Фирстовна

Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Герасимова

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Офимия Фирстовна

Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Ксения Герасимова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763
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