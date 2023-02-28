Вшивцев Фирст Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Герасимова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Доменика Фирстовна
Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Герасимова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Елена Фирстовна
Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Герасимова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Офимия Фирстовна
Мать ребёнка: Вшивцева Ксения Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763