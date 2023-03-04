Вшивцева (Скопина) Устина Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Вшивцев Михаил Евстафьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Естефей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1734
Сын: Вшивцев Фирст Евстафьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Естефей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1743
Сын: Вшивцев Дмитрий Евстафьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Естефей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763