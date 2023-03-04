Вшивцева (Скопина) Устина Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Скопина) Устина Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Вшивцев Михаил Евстафьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Естефей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1734

Сын: Вшивцев Фирст Евстафьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Естефей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1743

Сын: Вшивцев Дмитрий Евстафьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Естефей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Естефей Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763
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