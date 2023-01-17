Вшивцева (Микулина) Ксения Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Микулина) Ксения Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Вшивцев Трофим Фирстович

Отец ребёнка: Вшивцев Фирст Евстафьевич

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Доменика Фирстовна

Отец ребёнка: Вшивцев Фирст Евстафьевич

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Елена Фирстовна

Отец ребёнка: Вшивцев Фирст Евстафьевич

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Офимия Фирстовна

Отец ребёнка: Вшивцев Фирст Евстафьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Фирст Евстафьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763
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