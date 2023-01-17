Вшивцева (Микулина) Ксения Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Вшивцев Фирст Евстафьевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Доменика Фирстовна
Отец ребёнка: Вшивцев Фирст Евстафьевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Елена Фирстовна
Отец ребёнка: Вшивцев Фирст Евстафьевич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Офимия Фирстовна
Отец ребёнка: Вшивцев Фирст Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763