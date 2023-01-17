Мариамна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Иван Васильевич
Мать: Марфа Никифоровна
Бракосочетание
31.01.1790
Муж: Федор Тихонович
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1791
Сын: Федор Федорович
Отец ребёнка: Федор Тихонович
Рождение ребёнка
09.11.1792
Сын: Егор Федорович
Отец ребёнка: Федор Тихонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно