Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Василий Афанасьевич
Мать: Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Мариамна Ивановна
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Марфа Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно