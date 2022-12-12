Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1737
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1739
Сын: Федор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1770