Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1695 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1770
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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