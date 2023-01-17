Марфа Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Никифоровна

Марфа Никифоровна

avatar

Место рождения

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Никифор Леонтьевич

Мать: Ефросиния Васильевна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мариамна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close