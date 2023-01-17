Марфа Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Никифор Леонтьевич
Мать: Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Мариамна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно