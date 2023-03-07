Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Иван Васильевич
Мать: Марфа Никифоровна
Бракосочетание
28.07.1782
Жена: Ирина Васильевна
Церковь Рождества Христова, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1801
Сын: Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно