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Василий Иванович

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Место рождения

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Иван Васильевич

Мать: Марфа Никифоровна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
28.07.1782

Жена: Ирина Васильевна

Церковь Рождества Христова, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1801

Сын: Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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