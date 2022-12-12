Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.03.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1801
Отец: Василий Иванович
Мать: Ирина Васильевна
Крещение
29.03.1801
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник был тоя ж вотчины сельца Сосновца дворовый человек Андрей Алексеев
Смерть
Неизвестно