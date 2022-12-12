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Алексей Васильевич

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Место рождения

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

26.03.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1801

Отец: Василий Иванович

Мать: Ирина Васильевна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
29.03.1801
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемник был тоя ж вотчины сельца Сосновца дворовый человек Андрей Алексеев
Смерть
Неизвестно
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