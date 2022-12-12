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Ирина Васильевна

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Место рождения

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Иоакимович

Мать: Евдокия Степановна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
28.07.1782

Муж: Василий Иванович

Церковь Рождества Христова, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1801

Сын: Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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