Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий Иоакимович
Мать: Евдокия Степановна
Бракосочетание
28.07.1782
Муж: Василий Иванович
Церковь Рождества Христова, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1801
Сын: Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно