Ефросиния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740
Сын: Иван Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Герасим Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Леонтьевич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Иосиф Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Леонтьевич
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Леонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1767