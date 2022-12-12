Ефросиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740

Сын: Иван Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Леонтьевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Леонтьевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Герасим Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Леонтьевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Иосиф Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Леонтьевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1767
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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