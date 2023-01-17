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Иосиф Никифорович

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Место рождения

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Между 1792 и 1800

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Никифор Леонтьевич

Мать: Ефросиния Васильевна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Иосифович

Мать ребёнка: Александра Михайловна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.10.1779

Сын: Дмитрий Иосифович

Мать ребёнка: Александра Михайловна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Александра Михайловна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1792 и 1800
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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