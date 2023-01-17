Иосиф Никифорович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиМежду 1792 и 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Никифор Леонтьевич
Мать: Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Иосифович
Мать ребёнка: Александра Михайловна
Рождение ребёнка
26.10.1779
Сын: Дмитрий Иосифович
Мать ребёнка: Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1792 и 1800