Никифор Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1770
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Иван Никифорович
Мать ребёнка: Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Марфа Никифоровна
Мать ребёнка: Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Герасим Никифорович
Мать ребёнка: Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Иосиф Никифорович
Мать ребёнка: Ефросиния Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1770