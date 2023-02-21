Никифор Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Иван Никифорович

Мать ребёнка: Ефросиния Васильевна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Марфа Никифоровна

Мать ребёнка: Ефросиния Васильевна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Герасим Никифорович

Мать ребёнка: Ефросиния Васильевна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Иосиф Никифорович

Мать ребёнка: Ефросиния Васильевна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1770
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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