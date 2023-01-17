Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Никифор Леонтьевич
Мать: Ефросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Егор Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно