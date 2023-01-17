Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Петр Федорович
Мать: Ефимия Григорьевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Егор Иванович
Отец ребёнка: Иван Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно