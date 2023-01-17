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Татьяна Петровна

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Место рождения

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Петр Федорович

Мать: Ефимия Григорьевна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Егор Иванович

Отец ребёнка: Иван Никифорович

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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