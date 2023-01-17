Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Федор Терентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Андрей Петрович
Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна
Рождение ребёнка
15.07.1760
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Филипп Петрович
Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1767