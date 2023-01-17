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Петр Федорович

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Место рождения

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Федор Терентьевич

Мать: не указана

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Андрей Петрович

Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.07.1760

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Филипп Петрович

Мать ребёнка: Ефимия Григорьевна

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1767
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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