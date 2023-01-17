Ефимия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимия Григорьевна

Ефимия Григорьевна

avatar

Место рождения

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Григорий

Мать: Анастасия Борисовна

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Петр Федорович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Андрей Петрович

Отец ребёнка: Петр Федорович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.07.1760

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Петр Федорович

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Филипп Петрович

Отец ребёнка: Петр Федорович

Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Федорович

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close