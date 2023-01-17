Ефимия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Григорий
Мать: Анастасия Борисовна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Петр Федорович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Андрей Петрович
Отец ребёнка: Петр Федорович
Рождение ребёнка
15.07.1760
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Петр Федорович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Филипп Петрович
Отец ребёнка: Петр Федорович
Овчинкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно