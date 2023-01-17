Анастасия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Борисовна

Анастасия Борисовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

Между 1747 и 1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Ефимия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1747 и 1749
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close