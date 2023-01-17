Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти17.08.1801
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Михаил Дмитриевич
Мать: Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Иосифович
Отец ребёнка: Иосиф Никифорович
Рождение ребёнка
26.10.1779
Сын: Дмитрий Иосифович
Отец ребёнка: Иосиф Никифорович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Похороны
17.08.1801
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
17.08.1801
Причина смерти: От неизвестной болезни