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Александра Михайловна

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Место рождения

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

17.08.1801

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Михаил Дмитриевич

Мать: Евдокия Матвеевна

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Иосифович

Отец ребёнка: Иосиф Никифорович

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.10.1779

Сын: Дмитрий Иосифович

Отец ребёнка: Иосиф Никифорович

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Никифорович

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосиф Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
17.08.1801
Церковь Святых Благоверных Князей Бориса и Глеба, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
17.08.1801
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: От неизвестной болезни
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