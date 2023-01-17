Анна Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Иосиф Никифорович
Мать: Александра Михайловна
Бракосочетание
12.07.1801
Муж: Яков Федорович
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808
Сын: Демид Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Федорович
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно