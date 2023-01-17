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Анна Иосифовна

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Место рождения

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Иосиф Никифорович

Мать: Александра Михайловна

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
12.07.1801

Муж: Яков Федорович

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808

Сын: Демид Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Федорович

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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