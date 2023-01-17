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Демид Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Яков Федорович

Мать: Анна Иосифовна

Бракосочетание
19.02.1826

Жена: Дарья Яковлевна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители | Деревни Борисцева крестьяне: | Гаврило Харитонов, Михайло Платонов, Яков Иванов
Рождение ребёнка
1833

Сын: Демидов Ефим Демидович

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Алексей Демидович

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Степан Демидович

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1847
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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