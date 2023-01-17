Демид Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Яков Федорович
Мать: Анна Иосифовна
Бракосочетание
19.02.1826
Жена: Дарья Яковлевна
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители | Деревни Борисцева крестьяне: | Гаврило Харитонов, Михайло Платонов, Яков Иванов
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Алексей Демидович
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Степан Демидович
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1847