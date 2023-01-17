Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Яковлевна

Дарья Яковлевна

avatar

Место рождения

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Яков Михайлович

Мать: не указана

Рекша, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
19.02.1826

Муж: Демид Яковлевич

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители | Деревни Борисцева крестьяне: | Гаврило Харитонов, Михайло Платонов, Яков Иванов
Рождение ребёнка
1833

Сын: Демидов Ефим Демидович

Отец ребёнка: Демид Яковлевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Алексей Демидович

Отец ребёнка: Демид Яковлевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Степан Демидович

Отец ребёнка: Демид Яковлевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close