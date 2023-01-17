Демидов Ефим Демидович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Демид Яковлевич
Мать: Дарья Яковлевна
Бракосочетание
02.06.1851
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники по женихе одновотчане крестьяне деревни Борисцова Герасим Михайлов, Ераст Иоакимов | По невесте Косма Афонасьев и Пошехонскаго уезда деревни Смилкова Максим Иванов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Демидова Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Демидова Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Демидова Зиновия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно