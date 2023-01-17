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Демидов Ефим Демидович

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Демид Яковлевич

Мать: Дарья Яковлевна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
02.06.1851

Жена: Демидова Зиновия Ивановна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемники по женихе одновотчане крестьяне деревни Борисцова Герасим Михайлов, Ераст Иоакимов | По невесте Косма Афонасьев и Пошехонскаго уезда деревни Смилкова Максим Иванов
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Демидова Зиновия Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Демидов Яков Ефимович

Мать ребёнка: Демидова Зиновия Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Демидов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Демидова Зиновия Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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