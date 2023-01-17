Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиДо 1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Федор Матвеевич
Мать: Ефросиния Федоровна
Бракосочетание
12.07.1801
Жена: Анна Иосифовна
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808
Сын: Демид Яковлевич
Мать ребёнка: Анна Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1826