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Яков Федорович

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

До 1826

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Федор Матвеевич

Мать: Ефросиния Федоровна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
12.07.1801

Жена: Анна Иосифовна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808

Сын: Демид Яковлевич

Мать ребёнка: Анна Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1826
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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